Paraná e Sicredi firmam parceria em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social (SGDES) e aCentral Sicredi PR/SP/RJ assinaram um protocolo de intenções para cooperação mútua no fortalecimento de ações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios paranaenses. A SGDES é a responsável, no Governo do Estado, pela implementação da Estratégia Paraná de Olho nos ODS, que tem como foco o apoio no planejamento, execução e monitoramento de políticas públicas alinhadas com a Agenda 2030.

A superintendente-geral de Desenvolvimento Econômico e Social, Keli Guimarães, destacou que iniciativas como essa são importantes para a geração de impacto positivo nas comunidades paranaenses. “Estou muito feliz em estabelecer parceria com uma entidade estratégica como a Sicredi, que vai ajudar o Estado do Paraná a alcançar os ODS em sua plenitude até 2030”, comentou.

A parceria vai acontecer nas 459 agências de 331 municípios do Sicredi no Estado.Desde fevereiro de 2020, a cooperativa de crédito integra o Pacto Global e tem desenvolvido projetos que estão diretamente vinculados aos objetivos da ONU. Além disso, a instituição financeira possui como um de seus pilares a sustentabilidade e o desenvolvimento local, com iniciativas que visam fomentar a economia local, inclusão financeira e o desenvolvimento de pessoas e comunidades.

“Nossas cooperativas atuam com protagonismo nas regiões onde estão inseridas, fomentando o desenvolvimento social e econômico dos associados e das comunidades. Por esse motivo, nossa atuação se alinha com o propósito do governo de promover ainda mais a municipalização dos ODS. Acreditamos na força do nosso propósito, sempre baseando nossas ações em conceitos como cooperação e ajuda mútua. Estamos muito felizes em assinar esse protocolo de intenções, que fortalece ainda mais o objetivo de trabalhar sempre visando à construção de uma sociedade mais próspera”, afirmou Manfred Dasenbrock, presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Uma das iniciativas promovidas pelo Sicredi nessa área é o “Projeto Sicredi & Smurfs: juntos pelo desenvolvimento sustentável”. A parceria com os Smurfs, personagens criados em 1958 pelo cartunista belga Peyo e atualmente embaixadores da Agenda 2030 e dos ODS, existe desde 2021. Por meio do site Sicredi & Smurfs , são promovidas webséries e informações com foco nas boas práticas da ONU.

ODS– O Paraná é o único estado brasileiro a fazer parte do Programa "Uma Abordagem Territorial para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que visa integrar os ODS nas estratégias de desenvolvimento de cada município, envolvendo o poder público, academia, empresa e instituições locais. A parceria também vai colaborar para o Programa de Promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável, denominado POLIS, que promove a municipalização dos ODS nos municípios.