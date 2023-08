Jaguariaíva presta homenagens a cidadãos ilustres e empresas do município

Em meio às festividades que celebram o Bicentenário de Jaguariaíva, a Prefeitura Municipal, através das secretarias de Comunicação Social (SECOM) e de Governo (SEGOV), e apoio da Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), homenageou ilustres cidadãos e empresas. O evento aconteceu na noite de sexta (25), no Cine Teatro Valéria Luercy, e reuniu homenageados, autoridades, entre elas a prefeita Alcione Lemos, vice-prefeito Adilson Passos Félix, secretários e convidados.

A principal honraria da noite foi a “Comenda Jaguariaíva 200 anos”, símbolo de gratidão e respeito entregue a personalidades e empresas que desempenharam papéis fundamentais em diversas áreas, deixando um legado na história do município.

Os agraciados foram o delegado Dérick Moura Jorge, a professora da comunidade do Cerrado da Roseira, Marlene Alves de Moraes Carneiro, o Padre Genésio Bertinatti, o historiador Rafael Gustavo Pomim Lopes, o agricultor Marcorélio Luiz Otttoa primeira mulher prefeita do município, Alcione Lemos, o vereador e presidente da Câmara, José Marcos Pessa Filho, o ex-funcionário das Indústrias Matarazzo, Rosário Vieira Papa.

As indústrias homenageadas por impulsionar a economia local foram a Arauco do Brasil, representada por Enrico Iozzi Neto (gerente de Planta Jaguariaíva), Claudinei Micalowski (gerente de produção) e Anderson Adão (gerente de produção), a BrasPine Madeiras, representada pelo diretor Giovane Giacometti e o gerente de Planta Glauco Luvizotto, e a Bio Paper, que guardou luto em solidariedade pela morte de um colaborador.

Ao agradecer o reconhecimento, por ser a primeira representante feminina no Executivo, a prefeita Alcione também expressou seu agradecimento aos homenageados e destacou a importância de reconhecer aqueles que moldaram o crescimento da cidade. Entre os homenageados também houve discursos emocionantes e de gratidão

As celebrações do bicentenário continuam ao longo deste mês, com uma série de eventos que exaltam a história, cultura e realizações de Jaguariaíva, culminando com o VIII Festival Cultural e IV Festa do Peão, de 14 a 17 de setembro.