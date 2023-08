Aluno dá tesouradas em colega e diz que estava cansado de sofrer bullying

Uma estudante ficou ferida após ser atingida com golpes de tesoura na escola. O caso foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, na manhã da última sexta-feira (25).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de agressão registrada em uma escola situada ao bairro Jardim Panorama. Diante do chamado, os agentes foram até a instituição de ensino para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, os policiais foram informados que um adolescente de 16 anos agrediu uma aluna de 17 anos com golpes de tesoura, sendo que a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro com ferimentos superficiais para receber atendimento médico.

Em contato com o menor, este relatou a equipe que a referida colega pratica bullying contra ele devido a sua aparência, fato que o levou a tomar tal atitude.

Frente aos fatos, os envolvidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil acompanhados da equipe do Conselho Tutelar para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.