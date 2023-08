Acidente entre carro e caminhão PR-092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde do domingo (27) rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos e envolveu um automóvel e um caminhão.

Segundo as informações colhidas pelos policiais, a mulher de 31 anos conduzia um automóvel Audi A3 com placas de Siqueira Campos que acabou colidindo contra a traseira de um caminhão na altura do km 265. Felizmente, a motorista não ficou ferida. Já o condutor do caminhão deixou o local, mas não se sabe se por imprudência ou por não ter percebido o acidente.

A equipe da PRE esteve no local realizando os trâmites cabíveis a ocorrência.