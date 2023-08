Mulher chama a PM, marido valentão espera sentado e acaba preso

Um homem foi preso após agredir sua ex-esposa e desacreditar que ela o denunciaria para polícia. O caso foi registrado no início da noite do sábado (26) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada no bairro Panorama. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que tem uma medida protetiva contra o ex-marido e que ele foi até a sua casa e lhe agrediu. Na ocasião, o suspeito tapou sua boca e começou a apertar seu pescoço, momento em que sangue começou a sair de sua boca e o agressor cessou as agressões. Quando ela disse que iria chamar a polícia, o suspeito não acreditou e sentou na varanda da casa para esperar os policiais.

Com isso, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.