Homem fica em estado grave após levar pauladas e facadas

Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em uma briga de bar registrada no último sábado (26) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de lesão corporal após um paciente dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com ferimentos causados por pauladas e facadas. Diante do chamado, os agentes foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a esposa da vítima, esta passou a relatar que o casal estava em um bar quando o homem se envolveu em uma briga. Ele acabou sendo atingido por pauladas e facadas sendo levado ao Pronto Socorro na sequência.

A equipe da PM realizou diligências em busca do agressor, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.