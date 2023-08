Após três dias em Paranaguá, navio-patrulha da Marinha segue em missão pela costa brasileira

A Portos do Paraná recebeu neste fim de semana a visita do Navio-Patrulha Maracanã, da Marinha do Brasil. O navio permaneceu atracado no Porto de Paranaguá de sexta-feira (25) até esta segunda (28), quando seguiu missão pela costa brasileira. O “Maracanã” recebeu apoio operacional da Diretoria de Operações Portuárias para realizar a atividade no berço 205.

“A autoridade portuária trabalha em parceria com as Forças Armadas constantemente. Por isso, ajustamos a programação de navios para permitir estas atracações para fins de atividade militar”, conta o diretor de Operações Portuárias da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

A base do navio-patrulha é o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, que tem como área de atuação o Litoral do Paraná e São Paulo. A atracação fez parte de uma operação de patrulhamento de rotina da região que inclui áreas de plataformas de petróleo.

O navio, com capacidade para tripulação de 35 militares, atua na segurança do tráfego marítimo e interesses estratégicos do País, com patrulhamento e inspeção naval da Amazônia Azul.

A embarcação possui comprimento de 54,20m, tem boca de 8m e operada com calado de 2,45m. Além disso, possui todo um arsenal militar: um canhão de 40 mm, duas metralhadoras de 20 mm, autonomia de 10 dias no mar. A velocidade máxima é de 21 nós.