Melhorias em rodovia facilitam acesso ao aeroporto e a distrito de Apucarana

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está atendendo com melhorias a rodovia de acesso ao Aeroporto Capitão João Busse e ao distrito de Correia de Freitas, ambos de Apucarana, no Vale do Ivaí.

A PR-532, em um trecho de 10,07 quilômetros, está contemplada no programa de conservação do pavimento Proconserva, iniciando no entroncamento com a BR-376, também distrito de Vila Reis, até o final do pavimento da rodovia. Os serviços beneficiam os habitantes do município, o escoamento da produção agropecuária de lotes lindeiros à PR-532, e usuários do aeroporto.

Os serviços incluem remendos profundos, em que a base da pista é recomposta com brita graduada simples e macadame. Após essa etapa é aplicada uma nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para recompor a capa asfáltica, seguida por nova sinalização horizontal, com pintura de linhas no eixo e bordos da pista. O programa prevê, ainda, remendos superficiais, reperfilagem, microrrevestimento e melhorias no sistema de drenagem de águas, realizados conforme a necessidade de cada trecho.

Este segmento da PR-532 especificamente pertence ao lote C do Proconserva na Superintendência Regional Norte do DER/PR, que atende 363,84 quilômetros de rodovias da região, um investimento de R$ 38,27 milhões. O contrato deste lote teve início em abril e tem duração de um ano, sendo então substituído pelo próximo programa de conservação sendo desenvolvido pelo DER/PR.