Com apoio da Sanepar, mulheres de União da Vitória fazem sabão ecológico

Moradoras das regiões atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) São Cristóvão e Rocio, em União da Vitória, no Sul do Estado, participaram nesta semana de duas oficinas para a confecção de sabão ecológico, a partir do reaproveitamento do óleo de cozinha usado. As oficinas foram promovidas pela Sanepar, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de União da Vitória, e tiveram a participação de 60 mulheres.

“As oficinas são uma ferramenta educativa que tem como objetivo sensibilizara população para a correta destinação do óleo de cozinha usado”, diz a gestora de educação socioambiental da Sanepar, Luciana Garcia.

Ela explica que o óleo de cozinha usado, quando descartado indevidamente, se torna um problema ambientale operacional para a Sanepar, pois pode causar a obstrução das redes coletoras de esgoto. “As oficinas apresentam uma alternativa ambientalmente correta, que é a produção do sabão ecológico, e ao mesmo tempo proporcionam um ganho social, com a possibilidade de incrementar a renda das famílias atendidas pelos CRAS dos municípios”, afirma

Alessandra Miranda Alves participou da oficina na terça-feira (22), no CRAS São Cristóvão. “Já fui atrás dos ingredientes pra fazer o sabão, vai ser uma renda pra mim, achei maravilhoso esse curso. Foi um presente pra nós, todas as mulheres estão comentando que adoraram o curso. Eu nunca tinha feito sabão antes, meu sonho era aprender. Quando surgiu essa oportunidade, fiquei muito feliz”, afirma.

Elaine Rosa dos Santos foi outra participante da oficina. Ela testou o sabão e aprovou. “É muito bom, vou fazer a receita mais vezes para usar em casa”, diz.

A Sanepar forneceu também os EPIspara que as mulheres possam iniciar sua produção, como a luva e os óculos de proteção, além do sabão preparado nas oficinas.

INVESTIMENTOS–As oficinas fazem parte do trabalho socioambiental desenvolvido pela Sanepar com as comunidades beneficiadas por obras de expansão e melhorias dos sistemas de água e esgoto.

Está em curso na cidade a instalaçãode41,6 quilômetrosderedes coletoras e tubulaçõesdeesgoto, que vão beneficiar cercade2,2 mil famílias moradoras dos bairrosWaldraff, Bento Munhoz, São Braz, Bandeirantes, São Sebastião, Bom Jesus, São Basílio Magno e Rocio, além da construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto.Nos últimos anos, os investimentos no sistema de esgotamento sanitário de União da Vitória chegaram a R$ 64 milhões.