Em Brasília, Celepar mostra resultados de projeto de internacionalização

A Celepar levou sua experiência com escritórios internacionais ao maior evento de tecnologia pública do País, o Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública de 2023 (SECOP), em Brasília. O projeto de expansão internacional da companhia foi abordado nesta sexta-feira (25) na palestra Celepar Internacional e Regional, ministrada pelo diretor de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, Aníbal Mendes.

Em pauta, a estratégia de atualização tecnológica constante que a empresa busca, bem como a prospecção de parcerias oportunizadas pelos escritórios estabelecidos ano passado no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e na Europa, em Lisboa, Portugal, com o objetivo tanto de levar produtos que a empresa desenvolve quanto trazer na bagagem novos serviços para a população paranaense.

“Ao conhecermos os erros e também os acertos de diferentes culturas, podemos pensar em novas soluções e adaptá-las para a nossa realidade. Na outra via, mostramos a eles também o que desenvolvemos por aqui, e que também pode auxiliá-los a solucionar os desafios daquele ecossistema de tecnologia e inovação”, explicou o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa.

Como parte do planejamento, a empresa tem realizado missões para se conectar ao ecossistema local, sempre com um tema definido em uma vertical de governo. Até o momento, foram realizadas missões para conhecer soluções nas áreas de portos, mobilidade urbana, agronegócios, segurança pública e educação.

E o projeto de internacionalização já começa a dar frutos. Presente em cerca de 2 mil escolas estaduais no Paraná, a tecnologia de reconhecimento facial em salas de aula, desenvolvido pela Celepar em conjunto com a empresa Valid, vai ser implantada em Portugal, na United Lisbon International School, uma das principais instituições de ensino portuguesa.

Na outra via, a internacionalização ajudou a abrir a porta de entrada de novos serviços oriundos do Exterior, com a Celepar e o Governo do Estado firmando um acordo de cooperação exclusiva com a startup sul-coreana RIIID para desenvolver soluções inovadoras para a educação com uso de tecnologia avançada e inteligência artificial.

EVENTO– Em sua 50ª edição, o SECOP é uma iniciativa da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), que congrega todas as empresas estaduais de TIC do País. O seminário nacional reuniu profissionais e especialistas da área de Tecnologia da Informação e Comunicação para discutir os desafios e oportunidades da gestão pública nesse contexto. Durante o evento, foram abordados temas como inovação tecnológica, segurança de dados, transformação digital, entre outros.