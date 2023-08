Rodovia de União da Vitória em obras tem tráfego liberado pelo DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PRC-466, em União da Vitória, no Sul do Estado, foi liberada novamente para o tráfego de veículos a partir desta sexta-feira (25). O trecho estava interditado devido aos serviços da obra de estabilização do paredão rochoso ao lado da rodovia, material que está passando por serviços de demolição com maquinário e detonações.

Usuários devem seguir pelo trecho com cautela redobrada e prestando atenção à sinalização provisória disponível, visando preservar sua segurança e dos funcionários da obra. O trecho temporariamente conta com segmentos em revestimento primário devido ao andamento da obra, que prevê nova pavimentação ao final dos serviços.

Cerca de 400 metros da rodovia estão recebendo as melhorias, que irão adequar o paredão rochoso próximo até que se torne um talude com inclinação segura. Este segmento da PRC-466 também será deslocado em cerca de cinco metros, gerando uma distância maior para o Rio Iguaçu, o que vai aumentar a segurança da pista nas épocas de cheia do rio.

Entre a rodovia e o Rio Iguaçu serão implantados muros de gabiões, associados a valetas de concreto e descidas d’água. Para a solução da drenagem, serão construídas sarjetas em concreto no pé do talude e na banqueta, conectadas à caixa coletora e bueiro, valetas de proteção e drenos longitudinais em solo e rocha.

O Governo do Paraná está investindo R$ 4,2 milhões nas obras e a conclusão está prevista para o segundo semestre deste ano.