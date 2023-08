Copel alerta para golpes por telefone e reforça canais oficiais de atendimento

Clientes da Copel em diversos municípios do Paraná têm relatado à empresa estarem recebendo ligações com cobranças de débitos falsos, exigência de troca de medidores e ameaça de suspensão do fornecimento. Os golpistas normalmente fornecem um número de telefone e orientam a pessoa a ligar para, então, obterem mais informações. Nesta segunda ligação, originada do telefone do próprio consumidor, é informado o falso valor para pagamento.

As denúncias mais recentes são de moradores de Londrina, Marialva, Maringá, Sarandi e São José dos Pinhais.

A Copel lembra que os consumidores podem acompanhar seu histórico de pagamentos e eventuais débitos reais em aberto pela conta de luz e por meio dos canais de atendimento da empresa, incluindo site e aplicativo para celulares.

“Ao receber um contato que gere qualquer desconfiança, orientamos os nossos clientes a conferir as informações em sua própria conta de luz, ou por um dos canais oficiais de atendimento da empresa. Práticas maliciosas como esta que vem ocorrendo devem ser denunciadas, em contato com a Copel ou mesmo diretamente à polícia”, orienta o superintendente comercial da Companhia, Breno Castro.

CANAIS OFICIAIS– O atendimento a clientes é feito pelo telefone 0800 51 00 116, ou pelo WhatsApp, pelo número (41) 3013-8973. Também é possível acompanhar informações sobre a conta e solicitar serviços pelo site www.copel.com , ou pelo aplicativo gratuito para celulares Android e iOS.

Quem tem débitos em aberto recebe avisos na conta de luz, e pode receber cobranças feitas pela empresa Exponencial Consultoria, contratada pela Copel, pelos contatos: 0800 042 0472, WhatsApp (41) 99748-0855 e e-mail: [email protected].