“Cumprimos o compromisso com o povo paranaense”, diz Ratinho Junior após leilão

“Sensação de dever cumprido”. Essa foi a frase do governador Carlos Massa Ratinho Junior ao bater o martelo no primeiro leilão do pacote de concessões rodoviárias do Paraná . O Lote 1 foi arrematado pelo grupo Pátria (Infraestrutura Brasil Holding XXI SA) com um deságio de 18,25% em cima da tarifa-base que foi levada ao certame, o que significa uma redução de 65% em relação ao que seria cobrado se o Anel de Integração ainda existisse.

“Este momento é histórico e consolida o compromisso que firmamos com a população paranaense ainda em 2018, de que iríamos resolver a chaga do pedágio no Paraná”, destacou Ratinho Junior. “Nos comprometemos na construção de uma modelagem transparente, o que se confirma com a realização deste leilão na Bolsa de Valores, com muitas obras e com uma tarifa justa para a população paranaense, que por muitos anos sofreu com um pedágio caro”.

Na batida do martelo, ele foi acompanhado pela equipe de secretários do Paraná e também convidou representantes do setor produtivo paranaense que acompanharam o certame na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. “Todo esse projeto é fruto de muito trabalho e muito estudo. Uma grande equipe de economistas, arquitetos, engenheiros se debruçaram para elaborar essa modelagem que é inédita e vai passar a ser referência para o País”, disse o governador.

“Construímos o maior projeto de concessão rodoviária da América Latina, com 3,3 mil quilômetros de rodovias ao todo e R$ 50 bilhões em investimentos. É um volume de obras gigantesco que estamos prevendo para o Paraná para os próximos anos, com 1,8 mil quilômetros de rodovias duplicadas e mais de mil pontes, viadutos, trincheiras e contornos”, salientou. “E também comemoramos a redução do valor da tarifa, que ficará 65% menor, se analisarmos o preço corrigido pela inflação”.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, lembrou que o Lote 1 das concessões paranaenses foram as primeiras levadas a leilão após o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. “Este leilão foi um grande sucesso e representa uma soma de esforços para fortalecer os investimentos públicos, atrair mais parcerias com o setor privado para dar um salto na infraestrutura do País e fazer avançar a economia nacional”, disse.

LEILÃO–O grupo Pátria arrematou o Lote 1 do novo pacote de concessões das rodovias do Paraná com desconto de 18,25% na tarifa por quilômetro rodado do leilão, deR$ 0,10673, chegando a R$ 0,08725 na pista simples.Foram duas propostas.O Consórcio Infraestrutura Paraná apresentou desconto de 8,3%. Não houve disputa no viva-voz.

A nova empresa arrematou 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais entre Curitiba, Região Metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná e deverá investir pelo menos R$ 7,9 bilhões em obras de melhorias e manutenção em trechos das rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427.

PRESENÇAS– Acompanharam a cerimônia na B3 o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; do Planejamento, Guto Silva; das Cidades, Eduardo Pimentel; do Turismo, Marcio Nunes; o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti; os presidentes da Ferroeste, André Gonçalves; da Amep, Gilson Santos; da Faciap, Fernando Moraes; da Fetranspar, Sérgio Malucelli; do Movimento Pró-Paraná, Marcos Domakoski; o assessor de Assuntos Estratégicos da Fiep,João Arthur Mohr; os prefeitos de Campo Largo, Maurício Rivabem, e de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt; o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; o deputado estadual Alexandre Curi; além de autoridades do governo federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).