Motociclista fica ferido em acidente na PR-092

Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta terça-feira (23) deixou um motociclista ferido na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CB 250 Twister e um automóvel Toyota Corola. Os dois veículos transitavam no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando, na altura do km 280, a motocicleta teria atingido a traseira do automóvel.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu uma queda e teve ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico. Já a mulher que conduzia o veículo não se feriu.