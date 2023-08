Homem arranca dedos do irmão com uma foice e morde rosto da vítima

Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado pelo seu próprio irmão. O crime foi registrado nesta terça-feira (22) no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para comparecer ao hospital do município após um paciente dar entrada com ferimentos graves causados por outra pessoa. Diante da situação, os agentes foram a unidade de saúde para averiguar o caso.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que arrenda um sítio na região do bairro Pedra Amarela, Zona Rural do Município, e estava no local quando seu irmão chegou e começou a colocar fogo em parte da propriedade. Neste momento, ele pegou seu celular para filmar a situação e mostrar para o proprietário do sítio.

Acontece que o homem pegou uma foice e partiu para cima do irmão no intuito de dar um golpe em seu pescoço, momento em que a vítima utilizou o braço esquerdo para se defender e acabou sendo atingida na mão tendo dois dedos decepados. Em seguida, o homem contou que agarrou o agressor para tentar se defender, momento em que seu irmão mordeu seu rosto causando mais ferimentos.

Ainda conforme os relatos da vítima, em seguida o suspeito pegou uma espingarda e fugiu do local.

A equipe da Polícia Militar foi até a casa do suspeito e realizou diligências para encontra-lo, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido localizado. Denúncias que possam ajudar a polícia em relação ao seu paradeiro podem ser feitas através do telefone 190 de forma anônima.