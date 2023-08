Homem mata o irmão com paulada na cabeça no Norte Pioneiro

Um homem morreu após levar uma paulada na cabeça. O crime foi registrado na noite do sábado (19) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro, e o principal suspeito é o irmão da vítima.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias NP Diário junto a equipe da Polícia Civil, o crime aconteceu em uma propriedade situada ao bairro rural Teolândia e envolveu dois irmãos.

Segundo as investigações, tudo começou quando a vítima, um homem de 32 anos, entrou em luta corporal com um de seus irmãos e teria tentado matar o rapaz. Nesse momento, um homem de 43 anos, que também é irmão dos dois envolvidos, deu uma paulada na cabeça do irmão para separar a briga. Com isso, o indivíduo de 32 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Diante da situação foram acionadas as equipes policiais que estiveram no local para prestar atendimento a ocorrência. O homem que desferiu a paulada foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.

O corpo da vítima foi liberado à família e sepultado na manhã da segunda-feira (21) no cemitério municipal de Fartura, interior de São Paulo.

O caso segue sendo investigado.