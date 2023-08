Com R$ 12 milhões do Estado, Colombo vai pavimentar ruas de cinco bairros

Cinco bairros de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, terão as ruas asfaltadas com apoio do Governo do Estado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta terça-feira (22) convênio no valor de R$ 14,8 milhões, sendo R$ 12 milhões do Tesouro estadual e R$ 2,8 milhões de contrapartida do município, para a pavimentação de 12 vias dos bairros Guaraituba, Guarani, Imbuia, Paloma e São Dimas.

O recurso é da Secretaria de Estado das Cidades e inclui a pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de 38,5 milhões de metros quadrados de ruas. As obras também contemplam serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos e rede de drenagem de águas pluviais.

“Colombo é uma das cidades que mais crescem no Paraná, e o Governo do Estado precisa acompanhar essa expansão com investimentos em infraestrutura. Com essas obras, a população vai parar de sofrer com barro, poeira e buracos, melhorando a mobilidade e também a qualidade de vida”, disse Ratinho Junior.

O prefeito de Colombo, Helder Lazarotto, afirmou que os recursos complementam o programa municipal de pavimentação. “São 12 ruas importantes para a cidade, dando um grande avanço no nosso programa de pavimentação ‘Primeiro Asfalto’. Colombo vive um momento de transformação e apoio do governo estadual é essencial para levar bem-estar para a nossa população”, destacou.

O secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, destacou que a pasta atua em para transformar a vida nos municípios, liberando recursos para melhorar a infraestrutura urbana de todas as cidades paranaenses. “O Estado é um grande parceiro dos pequenos, médios e grandes municípios, investindo naquelas obras que fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

ASFALTO NOVO– A liberação do recurso aconteceu paralelamente às assinaturas dos contratos do programa Asfalto Novo, Vida Nova com mais sete municípios . Nesta primeira fase, o programa do Governo do Estado está destinando, em parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná, R$ 500 milhões para pavimentar as ruas das áreas urbanas dos 160 municípios paranaenses com até 7 mil habitantes, além de substituir a iluminação pública por luminárias de LED. A meta do governo é pavimentar 100% dos municípios com até 25 mil habitantes.

PRESENÇAS– O deputado estadual Alexandre Curi e o vice-prefeito de Colombo, Professor Alcione, também acompanharam o evento.