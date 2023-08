Governo do Paraná recebe presidente de Saint-Martin para expandir ações no turismo

Representantes do Governo do Estado e de Saint-Martin – área francesa que divide uma ilha de 87 km² de território com seu par holandês –, no Caribe, reuniram-se nesta segunda-feira (21) para troca de experiências na área de turismo. O território francês tem como destaques tanto as imagens surpreendentes dos pousos de avião muito próximos à praia, quanto o pujante turismo que leva 2 milhões por ano à ilha.

Durante esta visita do presidente do Conselho Territorial de Saint Martin, Louis Mussington, o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, ressaltou a importância do encontro pelo momento em que se encontra o Paraná em relação ao turismo.

“O Paraná tem se transformado em um hub importante de conexões, com o incremento dos aeroportos, a possibilidade de voos diretos – agora ao Uruguai –, um novo e moderno aeroporto em Foz do Iguaçu, que atrai cada vez mais voos, além de sermos o segundo destino dos estrangeiros no País”, disse o secretário. “Com a criação recente da Secretaria de Turismo, há toda uma estratégia de fomento ao turismo, por isto temos muito a aprender com Saint-Martin, um case importante por ser uma ilha pequena que tem recebido turistas de todo o mundo”.

O secretário do Estado do Turismo, Márcio Nunes, explicou que o encontro é importante para ambos os territórios, visto que o Paraná é um grande polo emissivo de turistas para a ilha. “O Paraná é um estado pujante, que cresce muito, então é muito importante que eles venham prospectar turistas para a ilha, mas que a gente aprenda o que eles estão fazendo”, disse.

Segundo Nunes, a relação nessa parceria internacional é de ganha-ganha, com destaque por envolver dois países, Brasil e França, o que poderá deixar muitas lições ao Estado. “Queremos aprender como uma ilha tão pequena consegue atrair tantos turistas, algo que queremos fazer em todo o Paraná, que o turismo seja uma grande mola-mestra, indutora do crescimento e desenvolvimento, geração de emprego, para melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

Já Mussington expressou seu contentamento em estar nesse encontro. “Foi muito caloroso e aprendi muito sobre o Paraná. O que nós buscamos é a promoção do turismo, o que é muito importante para a nossa economia e nosso futuro econômico. Então, nós viemos aqui para que possamos trabalhar juntos”, disse o presidente do Conselho Territorial de Saint Martin.

PRESENÇAS– Participaram da reunião o diretor do Escritório de Turismo de Saint Martin para a América Latina, Emile Rouisy; a assessora do presidente, Mártine Beldor; a gerente de Turismo para a América Latina, Luciana Gomes; a gerente de Turismo no Brasil, Joyce Cordeiro; a chefe do Gabinete de Representação do Itamaraty, embaixadora Ligia Maria Scherer; o diplomata do Gabinete de Representação do Ministério das Relações Exteriores, secretário Paulo Fernando Pinheiro Machado; o diretor-geral da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Christian Puppi; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; e o diretor do Departamento de Economia Rural, Marcelo Garrido.