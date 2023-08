Biblioteca móvel do Sesc incentiva a leitura em Wenceslau Braz

Nesta segunda-feira (21) o município de Wenceslau Braz recebeu a visita do caminhão de leitura BiblioSesc proporcionando acesso à cultura e literatura a população brazense com mais de 1,7 mil livros não só para crianças, mas também para adultos e idosos que queiram passar um tempo lendo livros que vão de literaturas infantis e infanto-juvenis até obras sobre psicologia e filosofia.

O projeto é uma iniciativa do Serviço Social do Comércio (SESC) que tem caminhões localizados em cidades do Paraná, com objetivo incentivar a leitura nos municípios sendo totalmente gratuito.

Os caminhões ficam nas regiões Centrais dos municípios para que a comunidade possa ter melhor acesso aos livros. Para que seja possível participar do projeto é preciso preencher uma fixa de inscrição com o dados e documentos que seriam uma xerox da identidade ou uma certidão de nascimento juntamente com um comprovante de residência. Desta forma será realizado um cadastro que possibilitará que o cidadão possa emprestar o livro.

O caminhão fica dois anos em uma unidade Sesc, sendo esse de Jacarezinho, e quando volta à ativa ele atende oito municípios no primeiro ano e oito municípios no segundo ano. Primeiramente os responsáveis entram em contato com a prefeitura de cada município assim fazendo uma visita, lá eles conversam com o prefeito ou com o secretário da educação para assim firmar a parceria.

A BiblioSesc ficou das 09h30 às 15h30 em Wenceslau Braz tendo seu retorno após quatorze dias. O cronograma segue na terça-feira em Tomazina, quarta-feira em Quatiguá e quinta-feira em Jundiaí do Sul. Já na outra semana que vem, o cronograma conta com visitas na segunda-feira em Pinhalão, terça-feira em Japira, quinta-feira em Conselheiro Mairinck e sexta-feira em Ribeirão do Pinhal. Na segunda-feira da terceira semana o caminhão de leitura vai retornar para Wenceslau.

A diretora do projeto, Adelvane Neia de Lima, contou como o programa funciona e quais são seus objetivos. “Nós contamos histórias e conversamos na oficina, o projeto também oferece uma oficina de formação de contadores de histórias para as professoras do cmei e eu ofereço para a comunidade em geral. A gente bate um papo, faz um curso, fazemos a iniciação de como seria a medial da história através do livro, e também tem o verdadeiro contador de histórias tem um repertório assim contando as histórias de cabeça, também tem os gibis da turma da Mônica e histórias mais maduras como as do Batman e do Homem-Aranha que ajudam as crianças a ter esse contato e interesse pela leitura”, comentou.