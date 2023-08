Governo do Estado tem obras adiantadas em cinco contornos rodoviários

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), concluiu os trabalhos no Contorno Noroeste de Francisco Beltrão , na região Sudoeste, e no Contorno Sul de Wenceslau Braz , no Norte Pioneiro, ambos inaugurados na semana passada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Enquanto estes dois novos segmentos da malha rodoviária já estão liberados para o tráfego de veículos, outras iniciativas semelhantes estão em andamento em outras regiões do Estado, além de já integrarem o planejamento de obras para a próxima década.

O Contorno Norte de Castro, nos Campos Gerais, atingiu a marca de 71,08% de execução. Esta nova ligação entre a PR-151 e a PR-090 vai retirar o tráfego de veículos pesados do centro do município, além de facilitar o acesso de produtores rurais à malha rodoviária. O investimento na obra é de R$ 90.817.518,25.

A duplicação do Contorno Oeste de Cascavel, na região Oeste, uma parceria do Governo do Paraná, com governo federal e Itaipu Binacional, está 94,51% concluída, com basicamente serviços complementares sendo executados para encerrar os trabalhos. O investimento na obra é de R$ 69.739.000,00.

O Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon, também na região Oeste, ligação entre a PRC-467 e a BR-163, será uma alternativa para os condutores de longa distância da rota Guaíra-Foz do Iguaçu, reduzindo o movimento de caminhões no perímetro urbano. Com investimento de R$ 24.061.085,87, a obra está com 57,71% de execução.

Por meio de acordo judicial com uma das antigas concessionárias de pedágio do Anel de Integração, já foi implantado o Contorno de Peabiru na região Centro-Oeste e está em andamento o Contorno de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, já com mais de 50% de execução. Dentro do mesmo acordo ainda está previsto o Contorno de Arapongas, no Norte, com pendências sendo resolvidas para realizar a obra.

Outro dois devem ser implantados nos próximos anos, ambos nos Campos Gerais: Contorno de Arapoti e Contorno de Ventania. Eles estão previstos em uma parceria da Klabin com o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e a Secretaria da Fazenda, para execução de obras de infraestrutura no valor de até R$ 450 milhões até 2026.

E outro contorno com projeto em andamento na Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep) é o novo Contorno Sul de Curitiba. Ele será uma continuação da atual PR-423, na ligação entre a Rodovia do Xisto, em Araucária, com Curitiba e Fazenda Rio Grande, na BR-116. O trecho contará com pavimento em concreto e irá funcionar como um segundo anel de desvio na região sul da Capital, tirando cerca de 25% do tráfego do atual Contorno Sul na interseção com a BR-116, na região do Ceasa.

LOTES– Dentro das novas concessões rodoviárias do Paraná estão previstas obras para revitalizar contornos existentes e implantar novos em municípios cujo tráfego de veículos pesados no perímetro urbano é uma fonte de congestionamentos e acidentes.

No Lote 1, em Curitiba, será duplicado o Contorno Norte e ampliada a capacidade de tráfego do Contorno Sul , que ficará com quatro pistas em cada sentido. No Lote 3, em Ponta Grossa serão implantados o Contorno Leste e Contorno Norte, interligados, e contornos em Califórnia e Apucarana. No Lote 4 estão previstos o Contorno Norte de Londrina e os contornos de Nova Londrina e de Itaúna do Sul, e no Lote 6 o Contorno de Marmeleiro.