Acidente deixa jovem ferido na PR-092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado na madrugada do sábado (19) deixou um motorista ferido na PR-092 no trecho da rodovia que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 03h30 no trecho da rodovia que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos. O acidente envolveu um automóvel Fiat/Pálio com placas siqueirenses e uma VW/Saveiro com placas brazenses.

Segundo as informações colhidas pelos policiais, a colisão foi do tipo lateral. Após o impacto, o condutor do Pálio teria fugido do local. Já o motorista da Saveiro, um rapaz de 20 anos, teve ferimentos leves.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis a situação.