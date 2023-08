Governador inaugura nova pavimentação do acesso ao santuário de Joaquim Távora

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (17) a nova pavimentação da via de acesso ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. A obra teve investimento de R$ 2 milhões, com recursos do Governo do Estado, via Secretaria de Infraestrutura e Logística.

A reforma atende a um dos principais pontos de turismo religioso do Estado. “Esta é uma obra muito importante, antes de tudo, porque dá segurança e tranquilidade para os peregrinos que vêm visitar o santuário. Mas também reforça uma estratégia nossa de fortalecer o turismo religioso do Paraná”, afirmou o governador.

O Santuário Santíssimo Nome de Jesus faz parte da Rota do Rosário, um roteiro que liga vários destinos religiosos nos Campos Gerais e Norte Pioneiro. O Estado também conta com a Rota da Fé, que liga Campo Mourão e Fênix. “São iniciativas muito importantes que, além de alimentarem a fé e o espírito das pessoas, também geram empregos e movimentam a economia”, disse Ratinho Junior.

Antes da obra, os turistas chegavam ao local por estradas de terra e chão batido. Com a intervenção, as ruas da Figueira e do Santuário foram pavimentadas e ganharam calçamento e galerias pluviais. Ao todo, foram 19 mil metros quadrados de pavimentação, em uma extensão total de 1,1 quilômetro.

O reitor do santuário, o padre Valdemir Granzzotto de Moraes, comemorou a obra, que deve impulsionar as visitas ao local. "Nós estamos localizados em uma região que fica no alto da cidade, cujo único acesso acontecia por uma estrada rural, então era complicado chegar até aqui, tanto de carro, como a pé. A pavimentação vai ajudar a trazer mais pessoas ao santuário", disse.

Além de melhorar a estrutura de acesso ao local, a reforma também dá mais segurança viária do entorno do santuário. Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o santuário também será beneficiado pelas obras que estão previstas para a PR-092 no lote 2 de concessões rodoviárias , que tem leilão marcado para o dia 29 de setembro.

“Este santuário e toda a região do Norte Pioneiro em breve serão contemplados com uma duplicação rodoviária muito importante. Ela não vai apenas promover o turismo religioso, mas vai trazer industrialização e desenvolvimento para a região”, disse Sandro Alex.

ATRAÇÃO RELIGIOSA–O santuário Santíssimo Nome de Jesus é um dos principais destinos de turismo religioso no Estado. Todos os anos, o local recebe milhares de fiéis e peregrinos do Paraná e de outros estados.

Ele foi idealizado em 2014, e quatro anos mais tarde, em 2018, foi inaugurado um crucifixo de 19 metros de altura, a principal atração dos romeiros que visitam a cidade.O monumento é o maior crucifixo da América Latina – construído em concreto armado, carrega uma imagem de Jesus Cristo de 7,5 metros feita em fibra de vidro.

ROTA DO ROSÁRIO– O santuário de Joaquim Távora é um dos destinos que compõem a Rota do Rosário, que vai de Piraí do Sul a Arapoti, passando também por Jaguariaíva, Pinhalão, Ibaiti, Ribeirão do Pinhal, Abatiá, Bandeirantes, Andirá, Barra do Jacaré, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Quatiguá e Siqueira Campos.

O caminho, que reproduz o formato de um rosário, passa por 16 santuários das regiões dos Campos Gerais e do Norte Pioneiro, além de igrejas, capelas e outros atrativos religiosos e turísticos. "É uma rota onde as pessoas passam por vários santuários vivendo a experiência do divino. A experiência de cada santuário é única", explicou o padre Valdemir.

A Rota do Rosário é estruturada de uma forma que os romeiros possam visitar diferentes santuários, mas também conhecer belezas naturais, visitar bens arquitetônicos e ter experiências gastronômicas pelas cidades por onde passam.

A região conta com roteiros de turismo rural, como a Rota do Café, patrimônios históricos e culturais, turismo náutico e de natureza. Parte dos municípios faz parte da região de Angra Doce, que foi instituída, em 2021, como a primeira Área Especial de Interesse Turístico Federal.