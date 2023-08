Governador inaugura o Contorno Sul de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou oficialmente nesta quinta-feira (17) o Contorno Sul de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Com três quilômetros de extensão e R$ 10 milhões de investimento, a obra retira o tráfego pesado da área urbana da cidade, beneficiando a população com mobilidade, economia e qualidade de vida. Também facilita o deslocamento de quem vai do Norte Pioneiro para São Paulo e vice-versa.

Na prática, o contorno viabiliza a ligação entre a PR-092 e a PR-422, na região Sul do município. Dessa forma, os acessos a Santana de Itararé e São José da Boa Vista, e também à divisa entre Paraná e São Paulo, ganharam mais agilidade. O investimento na nova estrutura teve financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) fiscalizou a execução da obra.

O governador destacou que com investimentos em infraestrutura o Estado dá um novo impulso para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. “Com uma infraestrutura de qualidade, os municípios da região, que ficou por muito tempo esquecida, atraem investimentos que geram emprego e renda à população”, afirmou Ratinho Junior.

Ele salientou ainda que o lote 2 das concessões rodoviárias , que vai a leilão em setembro na Bolsa de Valores, contempla diversas rodovias da região. “É o maior pacote de concessões da América Latina, com R$ 55 bilhões em investimentos. O projeto que elaboramos acaba com aquelas praças de pedágio como a de Jacarezinho, que cobrava caro com uma pista simples. Em poucos anos, daqui até Paranaguá vai ser inteiramente duplicado”, destacou.

O desvio dos caminhões da parte urbana de Wenceslau Braz traz mais segurança no trânsito para veículos leves, pedestres e ciclistas, além de melhorar a qualidade do ar e diminuir ruídos e vibrações. Os gastos com infraestrutura para o município também serão menores, já que o tráfego intenso de veículos pesados causa grandes danos aos pavimentos urbanos em um curto espaço de tempo.

“Este é um importante entroncamento rodoviário do nosso Estado, que liga a região Norte a São Paulo e também ao Centro e ao Sul do Paraná. E além de melhorar a mobilidade, estamos trazendo também segurança viária, para evitar os acidentes na cidade”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“O projeto faz parte de um pacote de investimentos na PR-092, de ampliação da capacidade, duplicação e contorno. A partir da confirmação das concessões, teremos a duplicação integral com marginais e novos acessos. Com isso, o Norte Pioneiro terá um novo ciclo de desenvolvimento e industrialização”, acrescentou.

O contorno, que integra o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná, conta com pista simples, 7 metros de pista de rolamento e acostamentos de 1,3 metro para cada lado. A velocidade máxima permitida da via é de 50 km/h. A estrutura inclui uma rotatória alongada na interseção com a PR-422, que assegura novo acesso a Wenceslau Braz, além de um viaduto com 30 metros de comprimento sobre a linha férrea.

TRÁFEGO PESADO– O prefeito Atahyde Ferreira dos Santos Junior explica que nos últimos anos houve um aumento expressivo de caminhões vindos de São Paulo, e que acabavam danificando o pavimento de toda a cidade. “Nós estamos entregando essa obra e só temos a agradecer ao Governo do Estado, que pegou firme no nosso pedido e as obras aconteceram”, disse.

“Nós estamos investindo R$ 5 milhões para o recapeamento de todo o anel central, que foi danificado por carretas pesadas, de até 100 toneladas. Isso importunava o comércio, gerava ruído, e agora com esse desvio acabou com o movimento de caminhão na cidade, beneficiando inclusive os nossos agricultores que plantam em outras regiões”, acrescentou.

Os caminhões que transportam bebidas e materiais de construção do empresário Ivan Luiz de Souza, 62 anos, agora não precisam mais passar dentro da cidade para retirar as mercadorias. “Isso veio a beneficiar não só o nosso processo empresarial, mas também os munícipes, tirando de dentro da cidade todo o tráfego pesado”, afirmou. “Wenceslau Braz não foi projetada para ter esse crescimento como tivemos no transporte agrícola e industrial, e agora, com o contorno, nós temos essa facilidade de estar todo mundo passando por fora”.

PACOTE– A obra faz parte de um pacote com oito contornos que estão sendo executados pelo Governo do Estado, em um investimento que soma R$ 543,4 milhões. Além de Wenceslau Braz, já foram concluídos o contorno Noroeste, de Francisco Beltrão, entregue na terça (15), e o de Peabiru. Seguem em construção os contornos Norte de Castro; Oeste de Marechal Cândido Rondon; e de Jandaia do Sul. A lista inclui ainda os contornos de Arapongas e Palotina. Também há uma duplicação de contorno em andamento, em Cascavel, com investimento adicional de R$ 67 milhões, viabilizado pela Itaipu Binacional.