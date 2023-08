Carreta sai da pista e tomba na PR-092 em Arapoti

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta foi registrado na tarde da quarta-feira (16) na rodovia PR-092 no trecho da rodovia que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o cavalo mecânico Scania acoplado a dois reboques carregados com bobinas de papel seguia no sentido Arapoti a Jaguariaíva quando, por volta das 13h30 nas proximidades do posto Paranazão, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista vindo a tombar em seguida.

Apesar do susto e dos prejuízos, felizmente o motorista, um homem de 36 anos, não ficou ferido. A carga foi removida para outro veículo para que a carreta pudesse ser retirada do local. Como ficou as margens da pista, a situação não provocou interferências no trânsito da rodovia.