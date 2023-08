Mulher dá martelada e facada no marido para proteger a filha

Um homem foi parar no hospital após levar uma martelada e uma facada de sua esposa. O caso foi registrado no fim da madrugada do domingo (13) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 05h30 os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde um homem havia levado uma facada. Diante do chamado, os policiais foram até a residência situação a Vila Santa Terezinha para averiguar a situação.

No local, em contato com a mulher, esta passou a relatar que estava em uma festa junto com seu marido quando o homem lhe agrediu. Em seguida, ele fugiu do local. Ainda segundo os relatos da mulher, momentos mais tarde o homem ainda tentou agredir sua filha e, para defende-la, ela acabou dando uma martelada em sua costela e uma facada nas costas.

Enquanto atendia a ocorrência, os policiais foram informados que o homem estava recebendo atendimento médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Em seguida, ele e a mulher foram detidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.