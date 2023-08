Conservação de rodovia rural entre Mamborê e Luiziana atrai quatro interessadas

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), promoveu uma sessão de disputa de preços da licitação para a conservação e manutenção da PR-553, entre Mamborê e Luiziana, na região Centro-Oeste.

Quatro participantes se inscreveram para disputar o contrato, no portal Compras.gov, do governo federal, oferecendo lances cada vez menores, até uma ser declarada a arrematante, pelo valor de R$ 4,2 milhões.

A empresa Itaipu Indústria e Comércio de Britas e Asfalto Ltda. já encaminhou à Superintendência Regional Noroeste do DER/PR uma planilha de preços e a documentação exigida em edital, atualmente passando por análise. O resultado será publicado no Dário Oficial e no portal Compras Paraná, declarando a mesma vencedora, ou convocando a segunda participante, em caso de inabilitação.

O trecho contemplado tem 34,82 quilômetros, é não pavimentado e faz interseção com a BR-158, ligação entre Campo Mourão e Roncador. Estão previstos os serviços de escarificação, conformação e compactação do subleito, e o cascalhamento com material de jazida comercial, ambos para melhorar as condições de trafegabilidade da pista, além da remoção e recolocação de cercas de arame, o enleivamento dos taludes e canteiros (entre outros espaços) para prevenir erosão, a implantação de lombadas e a retirada de vegetação e tocos de árvore próximos ao bordo da pista.

Também serão feitos serviços para lidar com as águas da chuva e águas subterrâneas, evitando seu acúmulo sobre a pista ou danos ao leito, como a limpeza e desobstrução de bueiro, escavação de valas, execução de dreno profundo, retaludamento, construção de caixas de retenção e a escavação de curvas na faixa de domínio da rodovia (bigodes).

O prazo de execução destas melhorias, após assinatura de contrato e emissão de Ordem de Serviço, será de 720 dias, com as atividades sendo realizadas rotineiramente ao longo deste período.