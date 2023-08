Três são presos com drogas em Santana do Itararé

Três pessoas foram presas ao serem flagradas com drogas na manhã desta terça-feira (15) em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, após receber denúncias e realizar diligências sobre um ponto de tráfico de drogas situado a Rua Sebastião Marques Ribeiro, os policiais montaram um ponto de vigilância próximo ao local para abordar os suspeitos.

Por volta das 11h30, os policiais flagraram o momento em que estava acontecendo o tráfico de drogas e abordaram três suspeitos. Com isso, foram apreendidas 19 buchas de cocaína, duas porções de maconha, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Frente aos fatos, um suspeito foi preso pelo crime de tráfico de drogas e outros dois foram detidos por uso de drogas. Eles foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz juntamente com os entorpecentes apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.