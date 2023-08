Moto furtada é recuperada após ser anunciada para venda nas redes sociais

A equipe da Polícia Militar recuperou, nesta segunda-feira (14), uma motocicleta que havia sido furtada. A ocorrência foi registrada no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, por volta das 11h30 os agentes receberam a informação que um indivíduo estava utilizando as redes sociais para anunciar a venda de uma motocicleta Honda de cor preta, porém, a moto seria produto de furto. Ao averiguar as informações, os policiais constataram que podia se tratar de uma moto furtada no ano de 2019.

Com isso, as equipes foram até o endereço informado pelo vendedor, porém, ao chegar na residência o suspeito fugiu assim que avistou a viatura. Durante as buscas realizadas no local, os policiais encontraram a referida moto sendo confirmado se tratar de um objeto furtado. Além disso, a motocicleta estava com a numeração do motor suprimida.

Frente aos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.