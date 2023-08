Motociclista é preso após se envolver em acidente em Siqueira Campos

Um motociclista foi preso após se envolver em um acidente de trânsito registrado na tarde do sábado (12) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o acidente aconteceu na rodovia PR-242 no trecho que liga os municípios de Siqueira Campos a Salto do Itararé, próximo ao bairro da Guabiroba, envolvendo uma motocicleta e um automóvel.

Segundo os dados colhidos pelos policiais no local, uma VW/Parati transitava no sentido Salto do Itararé a Siqueira Campos quando acabou sendo atingida por uma motocicleta Honda que transitava no sentido contrário.

Após o acidente, ninguém ficou ferido. O motorista do automóvel realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo, já o condutor da moto, que apresentava sinais de embriaguez, se recusou a realizar o teste e acabou sendo preso.

Frente aos fatos, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.