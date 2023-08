Condenado a mais de 35 anos por estupro e homicídio é preso na região

Um homem condenado pela Justiça a mais de 35 anos de prisão foi preso no último sábado (12) no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais realizaram o cumprimento de um mandado de prisão contra um indivíduo que foi condenado a 35 anos, sete meses e 15 dias no regime fechado pelas práticas dos crimes de homicídio e estupro.

Com isso, os policiais militares foram até uma residência situada a Rua Sinésio Andrade Borges, no bairro Esplanada, onde realizaram o cumprimento do mandado.

Frente aos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) de Ibaiti para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.