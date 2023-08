PM divulga resultados da operação “10 de agosto” no Norte Pioneiro

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, responsável pela segurança dos municípios que fazem parte do Norte Pioneiro, deflagrou entre os dias 01 e 09 de agosto a operação “10 de Agosto”. A ação também foi realizada pela PM em todo o Paraná e o nome faz alusão aos 169 anos da corporação que foram celebrados nesta quinta-feira (10).

De acordo com as informações divulgadas pela PM, a ação contou com emprego de 272 policiais militares e 100 viaturas. O policiamento ostensivo e preventivo culminou na abordagem de 657 pessoas, oito cumprimentos de mandados de prisão, apreensão de 17 pés de maconha, mais de meia tonelada de maconha, 125 gramas de cocaína, 155 gramas de crack, oito automóveis, sendo um automóvel furtado que foi recuperado, e a aplicação de 46 autos de trânsito.

A ação foi realizada em vários municípios da região, principalmente naqueles com maior índice de criminalidade como Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Wenceslau Braz.