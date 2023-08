Teste de iluminação cênica marca fim dos trabalhos na Ponte da Integração

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) realizou nesta semana o teste da iluminação cênica da Ponte da Integração Brasil – Paraguai, entre Foz do Iguaçu, na região Oeste, e o município paraguaio de Presidente Franco.

Foram instalados nos estais da ponte projetores com aproximadamente 19 mil pixels em RGB, e nos pilares e mastros barras com projetores lineares. O sistema é composto por quadro de controle para programação de mudança de cores.

A iluminação, que será utilizada em ocasiões festivas, datas comemorativas e eventos, marca o término da obra da Ponte de Integração. Nas últimas semanas foram concluídos os serviços complementares, como a implantação do sistema de drenagem, os guarda-corpos e a instalação de duas plataformas de inspeção e manutenção, que servirão de apoio para avaliação das condições da ponte pelas próximas décadas.

O projeto, iniciado em 2019, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da SEIL, governo federal e a Itaipu, sendo a binacional responsável pelo aporte de recursos, em um montante de R$ 238.203.821,75. O DER/PR administrou a execução da obra em ambas as margens.

A construção é do tipo estaiada e conta com duas torres de sustentação, com aproximadamente 124 metros de altura. A ponte tem 760 metros de comprimento e um vão-livre de 470 metros – é o maior da América Latina. São duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamentos e calçadas nas duas laterais. Além da iluminação cênica, ela conta com iluminação rodoviária regular, com postes metálicos com luminárias LED ao longo de sua extensão.

ACESSO– A Ponte da Integração será acessada do lado brasileiro pela nova Rodovia Perimetral Leste de Foz do Iguaçu. As obras da rodovia continuam em execução, com destaque para a pavimentação do trecho entre a Avenida General Meira e a Avenida Mercosul (acesso para a Ponte Tancredo Neves), onde foi executado o revestimento asfáltico com cerca de 14 cm de espessura. Também está finalizada a pavimentação de encaixe da Ponte da Integração com a futura Aduana Brasil - Paraguai.

Em julho, foi pavimentada e liberada ao público uma nova via de acesso ao Marco das Três Fronteiras, uma vez que a via antiga estava no caminho dos serviços de terraplenagem da nova aduana.

O planejamento do DER/PR atualmente é finalizar a pavimentação das pistas entre a Ponte da Integração e a Avenida Mercosul em agosto, com execução da sinalização horizontal e implantação de dispositivos de segurança deste trecho em setembro. Com isso fica já garantida uma ligação entre a BR-469 e a Ponte da Integração.