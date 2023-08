Estado lança guia com orientações sobre captação de recursos para o setor de turismo

Com o intuito de auxiliar empresas do setor turístico a impulsionar seus negócios e a recuperar mercado perdido durante a pandemia, a Secretaria do Turismo do Paraná elaborou um guia de orientação para a obtenção de financiamentos e captação de recursos no segmento.

A iniciativa, inédita, surgiu a partir da constatação de que, apesar da necessidade de retomar investimentos no pós-Covid-19, muitos empresários da área ainda não sabem como obter financiamentos.

“É uma importante ferramenta para quem busca informações e explicações menos complexas sobre como usar os programas de financiamento, tanto os incentivos ofertados pelo Governo do Paraná quanto por programas nacionais”, diz o secretário Marcio Nunes.

Segundo ele, o turismo vive um importante momento de retomada, mas o desconhecimento sobre as ofertas de linhas de crédito é um fator preocupante. “Em especial sobre o Fungetur, programa do governo federal que permite o financiamento de investimentos para a modernização e reforma de empreendimentos voltados ao turismo. Além disso, também há fatores como a falta de informações sobre o processo de captação de recursos voltados a esses projetos”, afirma.

Assim, a partir desta constatação, o corpo técnico do Núcleo de Investimento e Estruturação da Oferta Turística da Setu procurou desenvolver um guia bem didático, que traz desde os conceitos básicos, incluindo um pequeno glossário; detalhes sobre o Fungetur; quais são suas alíquotas e carências; quem pode acessar o financiamento; quais são as instituições financeiras do Estado (como Fomento Paraná e BRDE) e do governo federal que operam o Fungetur; documentação básica exigida; possibilidade de financiamento via editais de natureza pública e privada; dentre outros.

“Temos certeza de que essa leitura será muito útil na ampliação, modernização e recuperação do setor de turismo do Paraná como um todo”, acrescenta o secretário.

A coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da Setu, Anna Vargas, explica que o guia é fruto de um trabalho imersivo dos técnicos da Setu para facilitar o entendimento pelo trade turístico das operações financeiras originárias do Fungetur e apresentar às organizações da sociedade civil as possibilidades de ampliação da captação de recursos para desenvolver projetos socioeconômicos, culturais e ambientais. “E também apresentar conceitos básicos do mercado financeiro, possibilidades atuais de financiamento e instituições relevantes”, diz.