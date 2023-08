Acidente mata caminhoneiro de Ibaiti na BR-153

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã da terça-feira (08) tirou a vida de um caminhoneiro morador do município de Ibaiti, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na rodovia BR-153 no trecho que passa pela região de Tibagi.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu duas carretas e aconteceu por volta das 08h30 na altura do km 138. Segundo o que foi apurado pelos policiais, as duas carretas transitavam em sentido contrário quando uma delas teria invadido a faixa contrária e atingiu a cabine da outra.

O motorista da Scania, identificado como Elizeu Sampaio, de 43 anos, teve ferimentos graves e ficou preso às ferragens. Infelizmente, ele não resistiu e morreu no local do acidente.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Tibagi e da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Ibaiti. O corpo do caminhoneiro foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.