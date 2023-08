Obras de duplicação da Rodovia das Cataratas chegam a 16,75% de execução

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), atingiu em julho a marca de 16,75% de execução da obra de duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) em Foz do Iguaçu, na região Oeste.

O destaque permanece com os serviços de terraplenagem para preparação da plataforma das novas pistas e vias marginais, que já chegaram a 37,60%. Outros serviços feitos durante esta etapa de movimentação de solo são as implantações de dispositivos de drenagem e obras de arte corrente, com 16,31% de conclusão, e a construção dos passa faunas sob a pista, já 44,47% prontos.

Para os usuários que trafegam no trecho, um dos aspectos mais chamativos da obra são a implantação dos novos viadutos e da ponte sobre o Rio Tamanduá. Enquanto avançam os serviços na infraestrutura destas interseções em desnível, com estacas e fundações, a ponte já recebeu as vigas longarinas e teve sua laje concretada, sendo estes os elementos que compõem sua superestrutura.

Foram concluídos 36,40% destes serviços, incluindo a pré-fabricação de vigas e pré-lajes de viadutos da obra, que ficam armazenadas no pátio de vigas até chegar a etapa de lançamento das mesmas sobre as mesoestruturas.

PARQUE–As obras vão desde o portal de entrada do Parque Nacional do Iguaçu até trevo de acesso à Argentina, passando ainda pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, em uma extensão de 8,7 quilômetros.

Está prevista a duplicação da rodovia com alargamento para os dois lados, sendo duas pistas por sentido, com 3,60 m de largura cada faixa, separadas por barreira de concreto dupla com largura total de 0,61 m, acostamento interno com 0,60 m de largura e acostamentos externos com 2,00 m de largura. Já as vias marginais terão uma pista de rolamento com 7,00 m, passeios com 1,60 m e ciclovias bidirecional com 3,00 m ao nível da pista, ou passeios compartilhados com largura média de 3,00 m.

A obra inclui viadutos no km 2+260 (em frente ao Condomínio Ritz Cataratas), km 3+970 (acesso ao bairro Remanso) e km 7+640 (próximo ao Movie Cars), e no acesso ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, localizado no km 6+760, além da nova ponte sobre o Rio Tamanduá.

O investimento na Rodovia das Cataratas é de R$ 129 milhões, fruto de uma parceria entre governo estadual, por meio da SEIL, governo federal e a Itaipu Binacional, com a hidrelétrica responsável pelos recursos. O DER/PR ficou encarregado de administrar a execução da obra.

SINALIZAÇÃO– Devido à natureza dos serviços desta obra, com atividades ocupando os todos os espaços laterais da pista existente, o trecho conta com sinalização horizontal e sinalização provisória (cones, balizadores, cerquite e cavaletes), sem possibilidade de manter a sinalização vertical prévia. A sinalização atual atende as exigências previstas em legislação e normativas. O DER/PR solicita aos condutores que trafeguem pelo trecho com cautela e atenção redobrada, seguindo as orientações da sinalização provisória, visando garantir a segurança de todos.