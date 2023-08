Sanepar apresenta projeto Reserva Hídrica do Iguaçu ao Pró-Metrópole

A Sanepar apresentou nesta terça-feira (8) o projeto Reserva Hídrica do Iguaçu em reunião do Pró-Metrópole – Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, realizada na Companhia, com a participação de entidades dos setores público e privado, e das prefeituras da RMC.

Chamado de Plano Integrado de Gerenciamento de Mananciais e Reservas Hídricas, o projeto prevê a preservação dos recursos hídricos e a recuperação de áreas no entorno do Rio Iguaçu, num trecho de 150 quilômetros entre a Mata Atlântica e a Escarpa Devoniana.

Num total de 20 mil hectares, há 72 km de cobertura vegetal e 2.989 hectares de cavas. A recuperação das águas e de seu entorno nas margens será feita com ações chamadas de Soluções baseadas na Natureza (SbN). Estas ações visam a formação de um corredor de biodiversidade com preservação da fauna e da flora e a implementação de elementos urbanísticos e áreas de lazer e turismo.

O projeto é desenvolvido pelo Governo do Estado e Sanepar, em parceria com os municípios da RMC, ao longo do Rio Iguaçu, desde de Porto Amazonas até a Serra do Mar.

“Esse projeto é fantástico e exige que seja feito de forma integrada com todos os municípios. Precisamos dos municípios, das entidades, do Pró-Metrópole. Nosso cuidado é com o corpo hídrico, é um trabalho voltado para a segurança hídrica, garantindo água às gerações futuras, de qualidade, diante das mudanças climáticas”, disse o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile.

“Todos passamos por uma estiagem severa, e temos o compromisso de fazer esse enfrentamento. É um trabalho muito importante, que tem projeção mundial, com reflexo para esta região e todo o Paraná, uma vez que será replicado em outras partes do Estado”, afirmou.

A Sanepar concluiu a primeira fase de implantação de wetlands junto às captações dos Rios Iguaçu e Iraí, e está fazendo os estudos e o mapeamento dos potenciais usos hídricos do Iguaçu. Os investimentos da Companhia são de R$ 80 milhões para a segunda fase do projeto.

PARTICIPANTES– Estavam na apresentação integrantes da Associação Comercial do Paraná (ACP), Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep), Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Sebrae-PR, Fecomercio, Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap).