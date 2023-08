Sanepar forma nova turma de mulheres em curso de manutenção hidrossanitária

Conseguir realizar pequenos reparos e serviços hidráulicos foi a razão pela qual a dona de casa Francimara de Moura Silva fez o curso de Manutenção Hidrossanitária para Mulheres, ofertado pela Sanepar. No início de agosto, ela e mais 19 mulheres se formaram encanadoras em treinamento dado por técnicos da Companhia, em Prudentópolis.

O curso faz parte do Projeto de Trabalho Social (PTS) desenvolvido no município, em paralelo às obrasde ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, que contempla cerca de 400 imóveis na cidade. A capacitação foi feita em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e com os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) locais.

“Achei interessante esta iniciativa só para nós, pois, como foi falado também no curso, a mulher cada dia mais tem se empoderado. E mesmo quando a mulher tem apoio e companheirismo do homem, nem sempre ele está em casa para ajudar. Meu marido passa o dia fora a trabalho e eu me encontro sozinha em casa. Às vezes tinha algum reparo, algum serviço emergencial que eu não sabia o que fazer. Hoje eu sei. Posso ir numa loja de material de construção, posso comprar e eu mesma fazer. Eu me senti muito satisfeita com este curso”, diz Francimara.

Além de ensinar a executar manutenções e reparos nas instalaçõeshidrossanitáriasresidenciais (água e esgoto), mostrar como identificar vazamentos em sanitários, pias e lavatórios, consertar torneiras, registros, tubos e conexões, os profissionais da Sanepar apresentam a forma correta da interligação dos imóveis à rede coletora de esgoto, a instalação adequada da caixa-d'água e da caixa de gordura e como fazer higienização dessas instalações.

“Também falamos sobre planejar todos esses trabalhos de forma limpa, organizada, econômica e executar dentro dos padrões de segurança e da Norma NBR 8160/1999 da ABNT. Ainda divulgamos os canais de comunicação da Sanepar e sempre abordamos o papel da mulher na sociedade e no saneamento”, ressalta a gestora socioambiental da Sanepar, Luciana Garcia.

“Esta capacitação foi pensada exclusivamente para o público feminino, considerando o fato de que as mulheres estão cada vez mais conquistando novos espaços, e temos um cenário de muitas mulheres chefes de família, que são responsáveis, além da renda, por todas as decisões e atividades no âmbito familiar”, destaca o técnico em Edificações da Sanepar, Emerson Luis Affonso, idealizador do curso e responsável pelas aulas práticas.

INTERAÇÃO E APRENDIZADO– Mais do que reproduzir uma sala de aula,Lucianae Emerson fazem do curso um ambiente de troca de experiências pessoais e profissionais. “Fizemos uma dinâmica para identificar as motivações que as trouxeram para o curso, e 80% delas destacaram que foi em busca de aprendizado. Também querem a aplicação pessoal do conhecimento nas suas casas, na casa de familiares, e têm curiosidade pelo tema”, diz Luciana.

“Nos cursos que realizávamos para o público em geral, as mulheres não vinham ou eram pouco presentes, se sentiam intimidadas, não participavam efetivamente das aulas. Ao mesmo tempo, em campo, elas sempre nos abordavam nas nossas visitas e vistorias com muitas dúvidas e curiosidades, interessadas e motivadas a aprender. Então, o curso foi proposto para cobrir esta lacuna que identificamos, atraindo o público feminino”, comenta Emerson.

AnaJanaínade Lima Vaz é uma das 20 mulheres quefezo curso. “Achei muito útil, porque não só em casa a gente pode usar, mas também para ter uma forma de renda e autonomia, não ficar dependendo do marido, do filho, do pai para realizar um serviço. Agora, já consigo fazer bastante coisa sozinha. Isso é muito valioso”, diz.

Lucia Raiter Szwed também ficou satisfeita por levar para casa muito aprendizado. “A gente não conhecia, ou fazia de um jeito pensando que era o certo e estava fazendo errado. Agora, aprendemos como se instala uma rede de esgoto, para onde mandar a água da chuva, onde fazer a caixa de gordura, como fazer consertos. Aprendemos muita coisa. E com ótimos professores”, complementa.

NOVA OPORTUNIDADE– Nesse momento estão abertas asinscrições para um novo curso, também em Prudentópolis, com foco em pessoas que já atuam como encanadores e tenham conhecimento básico de hidráulica em instalações prediais de água fria e buscam aprimorar os conhecimentos. O curso será nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, na sede do CRAS da Vila Mariana. O treinamento inicia às 8h30 e dura o dia todo. As inscrições podem ser feitas diretamente no CRAS, que fica na Rua Anildo Santini, 642, em Prudentópolis, ou com preenchimento da ficha de inscrição neste link .