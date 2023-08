Queda de meteoro chama a atenção de moradores do Norte Pioneiro

A queda de um meteoro na noite do domingo (06) chamou a atenção de moradores de diversos municípios da região do Norte Pioneiro e do Sul de São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pelo G1 notícias, trata-se de um fenômeno raro e uma espécie de pedra gigante para os parâmetros dos especialistas. Ao analisar as imagens, Eduardo Santigado, do projeto “Exoss – pesquisa de meteoros”, o meteoro chamado de “Bólido” tem um peso estimado de 1 kg e tamanho de uma melancia.

Ao entrar na atmosfera terrestre, em uma velocidade de cerca de 200 a 250 km/h, o objeto causou um grande estrondo e uma espécie de explosão que aumenta seu brilho. Ainda conforme o especialista, o fenômeno aconteceu a cerca de 100 km de altura, fator que fez com que a situação pudesse ser vista em várias cidades da região.

Segundo relatos e imagens capturadas por internautas, o fenômeno foi avistado em municípios como Arapoti, Wenceslau Braz, Tomazina, Pinhalão, Jaboti, Japira e Ibaiti, além de cidades da região Sul de São Paulo que fazem divisa com o Norte Pioneiro.

De acordo com Eduardo, devido a altitude onde ocorreu o impacto com a atmosfera terrestre, o fenômeno pode ser visto a dezenas de km do local onde aconteceu a entrada do meteoro.