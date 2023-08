Idoso desaparece e é encontrado morto em Siqueira Campos

Um homem foi encontrado morto na manhã do último sábado (05) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o homem estava em um sítio situado na localidade conhecida como “Jacaré de Cima”, zona rural de Siqueira Campos, quando teria saído em direção a uma mata na manhã da última quinta-feira (03) e não foi mais visto. A situação causou apreensão nos familiares, pois o homem nunca tinha se comportado de tal maneira.

Após buscas realizadas pelos familiares e amigos da vítima, o homem acabou sendo encontrado sem vida. Equipes policiais estiveram no local e o corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames. Preliminarmente, há suspeitas que o homem tenha tido um infarto e morrido de causas naturais.

O caso deve ser investigado.