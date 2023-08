Homem é vítima de assalto a mão armada e tiro em Santana do Itararé

Uma tentativa de assalto por pouco não terminou em tragédia na última sexta-feira (04) no município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada registrado em uma residência situada a Rua Alagoas. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, esta passou a relatar que três indivíduos encapuzados e armados invadiram sua casa e anunciaram o assalto pedindo dinheiro. Em dado momento, o homem acabou entrando em luta corporal com um dos suspeitos que realizou um disparo que, felizmente, atingiu apenas a parede da casa não deixando ninguém ferido. Em seguida, os assaltantes foram embora.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. Denúncias que ajudem a PM a localizar ou identificar os suspeitos podem ser feitas através do telefone 190 ou Whatsapp (43) 991500190.