Carreta tomba e pega fogo na PR-092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta chamou a atenção de moradores de Wenceslau Braz e deixou o trânsito complicado na rodovia PR-092 na tarde do domingo (06).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o acidente envolveu um cavalo mecânico Scania que estava acoplado a um reboque carregado com algodão. O caminhoneiro seguia pela rodovia no sentido Wenceslau Braz para Arapoti quando, ao passar pelo trevo próximo a distribuidora de bebidas Sodibel, o condutor acabou perdendo o controle da direção e tombou em uma curva.

Após o veículo tombar, o cavalo mecânico começou a pegar fogo e as chamas se espalharam rapidamente. Equipes da Defesa Civil de Siqueira Campos e da secretaria de Obras de Wenceslau Braz foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e o trânsito na rodovia chegou a ser interditado para que as equipes pudessem pagar o fogo. Com isso, houve registro de filas em ambos os sentidos de tráfego.

Apesar do susto e dos prejuízos, felizmente o motorista não ficou ferido.