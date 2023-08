Mais moderno e quatro vezes maior: governador inaugura novo terminal de Piraquara

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou neste sábado (05) o novo terminal de ônibus metropolitano de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A instalação recebeu um investimento de R$ 14,3 milhões do Governo do Estado, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), e dará mais agilidade e conforto a cerca de 23 mil usuários diariamente.

O novo terminal tem 2.467 metros quadrados, quatro vezes maior do que o anterior, construído em 1996, e o dobro de plataformas em relação ao antigo, passando de quatro para oito. A mudança visa evitar a superlotação e garantir o embarque e desembarque de passageiros com mais comodidade, especialmente nos horários de pico.

Segundo o governador, a obra representa uma valorização da população que utiliza o transporte público diariamente. “Vai beneficiar principalmente os pais e mães de família que saem cedo de suas casas todos os dias para trabalhar e que contarão com um sistema mais eficiente e confortável”, afirmou.

No local, funcionarão 13 linhas de ônibus que passam a operar normalmente a partir de segunda-feira (07) em um sistema completamente reorganizado. Os novos horários e itinerários podem ser consultados pela população no site da Amep .

A localização do novo terminal, na esquina das avenidas Brasília e São Roque, no bairro

Jardim Primavera, também é outra vantagem. Mais próxima de Curitiba, ela permitirá um deslocamento mais rápido a milhares de moradores que vão até a Capital paranaense diariamente para trabalhar.

INTEGRAÇÃO– Ratinho Junior também citou outras obras e projetos que estão em andamento na RMC e que fazem parte de um esforço para integrar ainda mais as cidades. Entre as iniciativas para o transporte público, ele enfatizou o novo terminal de ônibus metropolitano de São José dos Pinhais e a criação de uma ligação direta do transporte público entre a cidade e Piraquara.

O governador mencionou outras obras de infraestrutura e logística, casos da melhoria da Avenida Maurício Fruet entre Curitiba e Pinhais, o novo Contorno Sul de Curitiba, que vai melhorar o fluxo entre Fazenda Rio Grande, Araucária e Balsa Nova, uma nova rota de Mandirituba à São José dos Pinhais com pavimentação em concreto e a continuidade da duplicação da Rodovia dos Minérios entre Colombo e a Capital, que já chegou a 60% de execução .

“São intervenções que fazem parte de um grande projeto que temos para preparar os municípios da RMC para o futuro. A população dos municípios vem crescendo muito e o poder público deve oferecer condições para sempre atendê-la da melhor maneira possível”, concluiu o governador.

Presente no evento, Eduardo Pimentel, secretário das Cidades, pasta à qual a Amep está vinculada, também reforçou a visão do Governo do Estado de trabalhar por soluções pensadas de forma regional.

“O terminal de Piraquara tem uma estrutura moderna, com áreas de lazer e comércio, e que permitirá ao trabalhador sair um pouco mais tarde da sua casa e retornar um pouco mais cedo”, disse. “É mais uma obra que fortalece o transporte coletivo dos municípios da Região Metropolitana e que precisa ser tratado de uma forma só”, acrescentou o secretário.

O presidente da Amep, Gilson Santos informou que o antigo terminal continuará operando de forma complementar e que os primeiros 30 dias servirão para a adaptação dos usuários aos novos horários e itinerários.

“Piraquara é uma cidade que cresceu em áreas que fazem divisa com outros municípios, por isso havia uma demanda da própria população pela construção de um novo terminal nessa região. Também ampliamos o número de horários em que as linhas operam para que os usuários tenham mais opções de deslocamento”, detalhou Santos.

ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE– O terminal possui acabamentos que darão mais conforto aos usuários, incluindo telhas metálicas termoacústicas, revestimento com lajota cerâmica, bancos duplos em concreto, lixeiras metálicas, divisórias dos banheiros e pias em granito polido, floreiras de alvenaria, placas de sinalização e letreiros em acrílico e estruturas de lojas com coifa e exaustor, entre outros equipamentos.

Toda a iluminação foi feira em LED, conferindo mais eficiência e economia de energia, com destaque especial para a fachada da cobertura com LED embutida, o que garante um aspecto único e moderno ao espaço. O novo terminal também é entregue com um sistema de 21 câmeras de vigilância de última geração e sistemas de monitoramento e armazenamento de imagens.

A sustentabilidade também foi levada em consideração no uso da água, com uma cisterna de 15 mil litros que armazena água da chuva para usos secundários, como torneiras para rega do jardim e lavagem das calçadas. O revestimento é todo em concreto armado, proporcionando maior durabilidade e menos necessidade de obras de manutenção.

Pessoas com deficiência que circularem pelo local também foram contempladas com ambientes adequados, o que inclui sanitários adaptados, barras de apoio e puxadores, guichês de venda de bilhetes com balcões em altura acessível, rampas de acesso com inclinação máxima de 8,33%, conforme a legislação, e sinalização visual e tátil em todos os ambientes.

Para a aposentada Maryselma dos Santos, de 58 anos, que é cadeirante, a mudança significará uma economia de tempo e de energia. “Para mim melhorou bastante, porque ficou mais perto de onde eu moro e eu não vou precisar mais descer de terminal em terminal, tendo a dificuldade de colocar tirar a cadeira de rodas em cada parada, mas indo direto para o Centro de Curitiba”, revelou.

OUTRAS ESTRUTURAS– Além dos espaços de circulação dos veículos e passageiros e das áreas de esporte e lazer, o terminal contará com dois cafés, quatro lojas e estruturas administrativas e de apoio – depósito, copa e área de controle do fluxo. Caberá à Prefeitura de Piraquara, a partir de agora, o lançamento de um edital para cessão das lojas e cafés internos do terminal.

O prefeito de Piraquara, Josimar Aparecido Froes, considera que o terminal é um grande avanço para a cidade, que conta com quase 120 mil habitantes, de acordo com o Censo mais recente. “Por aqui passarão milhares de pessoas diariamente, que terão mais conforto e acessibilidade, com praça, academia e um espaço maior para usufruir. O projeto permite uma integração maior com outros bairros, evitando que as pessoas se desloquem grandes distâncias para pegar um ônibus, beneficiando a parcela da população que mais precisa”, declarou.

O terreno para a obra foi cedido pelo Governo do Estado e abriga ainda, em seu entorno, uma quadra poliesportiva, meia quadra esportiva, playground, bicicletários, academia ao ar livre e todo paisagismo com plantio de árvores ornamentais.

Chamado de Ipenor Victório Picolli, o novo terminal homenageia um empresário gaúcho que fixou residência na cidade nos anos 1960, onde foi um dos pioneiros no ramo do transporte público. Em 1968, ele foi um dos principais responsáveis pela criação da primeira linha metropolitana entre a cidade e a Capital do Paraná.

PRESENÇAS– Também participaram da inauguração o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; o presidente do Detran-PR, Adriano Furtado; o diretor de Tecnologia e ex-prefeito de Piraquara, Marcus Tesserolli; os deputados estaduais Alexandre Amaro, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Mara Lima e Marli Paulino; a prefeita de Pinhais, Rosa Maria Colombo; o prefeito de Quatro Barras, Loreno Tolardo; o ex-prefeito de Pinhais e ex-deputado federal Luizão Goulart; vereadores, empresários e lideranças locais de Piraquara.