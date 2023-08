Motociclista morre em estrada rural de Wenceslau Braz

Um acidente registrado no fim da tarde desta sexta-feira (04) tirou a vida de um homem no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, um motociclista que transitava por uma estrada rural próxima ao bairro rural da Turma Nove perdeu o controle da direção e acabou sofrendo uma queda.

Equipes de socorro da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz chegaram a ser acionadas para prestar atendimento a vítima, mas devido a gravidade dos ferimentos o homem morreu no local.

Gente aos fatos, foram acionadas as equipes polícias e o IML para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.