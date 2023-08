Norte Pioneiro está em alerta para baixa umidade do ar, veja os cuidados

O Instituo Nacional de Meteorologia (INMET) e o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) emitiram alertas sobre as condições da umidade do ar estado do Paraná. De acordo com as informações, algumas regiões do estado registraram índices abaixo dos 30%, o que pode causar danos a saúde.

De acordo com o INMET, a previsão da umidade relativa do ar é inferior aos 30% podendo ficar abaixo dos 20% em algumas regiões do estado. O alerta é válido para as regiões do Norte Pioneiro, Sudeste, Sudoeste, Noroeste, região Norte, região Central e região Sul do Estado.

A onda de ar seco requer atenção e maiores cuidados das pessoas com a saúde, pois o clima pode causar alguns sintomas incômodos como ardência dos olhos e problemas respiratórios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cenário ideal seria com a umidade do ar com índices entre 50% a 80%, níveis bem acima para os previstos para os próximos dias.

De acordo com especialistas, estas épocas requerem alguns cuidados básicos como, por exemplo, nos hábitos alimentares. Conforme indicam nutricionistas, a alimentação ajuda o sistema imunológico a preservar a saúde durante os períodos de clima seco. Uma das principais indicações é para que as pessoas consumam alimentos com vitaminas C, D e do complexo B.

Estes nutrientes são encontrados em alimentos como frutas, hortaliças, proteínas magras, carne de peixe, castanhas ou nozes, além de sementes como, por exemplo, de abóbora e girassol.

Outro fator importante de ser reforçar o sistema imunológico é devido ao fato do tempo seco interferir diretamente na respiração fazendo com que seja mais fácil que o ser humano tenha contato com vírus e bactérias. Para isso, as defesas do organismo devem estar preparadas.

Em relação aos problemas respiratórios, algumas medidas também podem ajudar a amenizar os impactos causados pelo ar seco, como utiliza umidificador de ambientes, hidratar as vias nasais com soro fisiológico e evitar o uso de tapetes, carpetes e cobertores.

Outras dicas são para ingestão de bastante líquidos para ajudar no processo de hidratação, além de evitar desgaste físico nos períodos mais secos do dia e exposição ao sol mesmo que durante o inverno. Isto porque esta estação do ano costuma registrar os períodos mais secos e o sol mesmo que não tão quente diminui ainda mais a umidade do ar.

Previsão

De acordo com as informações do ClimaTempo, o tempo seco ainda devem perdurar por mais alguns na região do Norte Pioneiro.

No município de Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão é de sol e céu limpo para a sexta-feira (04), com sol entre nuvens entre o sábado (05) e a segunda-feira (07). A previsão de chuva, o que contribui para que os níveis de humidade do ar voltem ao normal, é a partir da tarde da próxima terça-feira (08). A partir daí os dias devem ser marcados por sol e pancadas de chuva até o dia 15 de agosto.

Ainda conforme o ClimaTempo, o mesmo clima deve predominar nas regiões dos municípios de Jacarezinho, Ibaiti e Santo Antônio da Platina. Além do tempo seco, as temperaturas também devem permanecer elevadas nos próximos dias com variações de mínima de 14° com picos durante o dia que podem superar os 30°.