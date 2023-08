Carro capota e deixa idoso ferido na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (31) deixou um idoso ferido na rodovia PR-092 em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima conduzia um automóvel GM/Classic no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina quando, na altura do Km 317, o condutor teria perdido o controle da direção e o veículo capotou saindo da pista e parando as margens da rodovia.

O homem de 67 anos que dirigia o automóvel teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina para receber atendimento médico.