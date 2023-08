PM lança operação de combate à criminalidade no Norte Pioneiro

A Polícia Militar do Paraná lançou, nesta terça-feira (01) a “Operação 10 de Agosto” para combater a criminalidade em todas as regiões do Estado, inclusive, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, a operação irá acontecer até o dia 09 deste mês tendo como foco o combate à criminalidade com ações de policiamento ostensivo e preventivo. Com isso, estão previstos patrulhamentos, blitz de trânsito, abordagens policiais, cumprimentos de mandados entre outras ações.

Na região do Norte Pioneiro, a operação será coordenada pelas equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar. O lançamento da operação na região aconteceu nesta terça-feira em frente à Catedral de Jacarezinho.

Ainda conforme as informações, as ações na região terão ênfase nos municípios que apresentam maior índice de criminalidade.

O nome da operação é alusivo ao dia 10 de agosto, data em que a Polícia Militar do Paraná celebra seu aniversário de 169 anos de história.