Jazz na Ilha do Mel e "maior feijoada do mundo" aquecem calendário turístico de agosto

Agosto chegou com uma série de eventos musicais e gastronômicos disponíveis aos turistas e paranaenses em todas as regiões do Estado. Na música, as opções agradam a todos os gostos e passam por diversos gêneros, desde o jazz contemporâneo até o tradicional ritmo do fandango caiçara. O calendário tem também festival de cerveja artesanal, leitoa no tacho e a maior feijoada do mundo.

Já a partir do primeiro final de semana do mês, aIlha do Melrecebe o Encantadas Jazz,com apoio doGoverno do Estado, por meio da Secretaria do Turismo. O festival traz boa música e aquece ainda mais o turismo no Litoral, desta vez com uma programação completa e extensa, com cerca de 80 sessões que ocorrem durante todo o mês.

Mais de 50 atrações e artistas devem se apresentar pelaPraia de Encantadas, distribuídos entre o palco principal (em frente ao trapiche de desembarque) e em outros nove bares e pousadas que compõe o circuito de shows. Os visitantes podem esperar muita música boa e uma programação que exalta produçõesregionais, nacionais e internacionais.

As apresentações acontecem sempre às sextas, sábados e domingos, dependendo de cada palco específico. Além do estande principal, o circuito passa pelos estabelecimentos: Deck do Marujo; Fim da Trilha; Marimar; Shams Bar; Porto do Camarão; Morada da Sereia; Casa da Lua; Cavalo Marinho; e Beth Bar.

Uma dica importante é adquirir logo as passagens e as reservas na ilha. A organização do evento alerta que muitas pousadas já estão com lotação máxima para esse primeiro final de semana de evento – a ocupação máxima da Ilha do Mel é de 5 mil pessoas por dia.

A programação, line-up completo e mais informações você confere diretamente na página oficial do evento no Instagram @encantadasjazz .

ASSIS CHATEAUBRIAND–O município de Assis Chateubriand, no Oeste, recebe no dia 12 mais uma edição do tradicional Festima – Festival de Música Morada Amiga. A iniciativa busca valorizar e gerar oportunidades para que novos talentos locais sejam revelados.

O evento, no Teatro Municipal Moacir Micheletto, contribui para despertar o gosto pela cultura, reunindo toda a população em uma noite com muita festa e música, prestigiando músicos e cantores da região.

Os novos talentos ainda podem concorrer em categorias e representar o município na quarta etapa do Fermop – Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná, em 1° de setembro.

FANDANGO EM PARANAGUÁ–A tradicional Festa do Fandango promove debates e divulga a cultura relacionada a esse ritmo musical típico do Litoral do Estado, além de levantar questões relacionadas à preservação desse movimento cultural que resiste ao tempo, mantendo suas origens. Neste ano o evento ocorre dos dias 18 a 20 de agosto, na Praça Cyro Abalém, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá.

A programação inclui exposições, rodas de conversa, palestras, mesas-redondas, oficinas, conferências e, claro, apresentações de danças e músicas típicas do fandango, registrado peloInstituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)como um bem imaterial brasileiro. A

LEITOA NO TACHO E "MAIOR FEIJOADA DO MUNDO"– Entre os dias 4 e 6 de agosto, sexta a domingo, a tradicional Festa da Leitoa no Tacho deve atrair cerca de 30 mil pessoas no município de Lobato, no Noroeste, em um espaço de aproximadamente 11,7 mil metros quadrados.A festa é realizada todos os anos na semana de comemoração à emancipação política do município.

No mesmo final de semana acontece a 6ª edição do Festival de Cerveja Artesanal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da Capital, reunindo os principais fabricantes da cidade. O evento, com entrada gratuita, acontecerá no Parque São José. Além das cervejas artesanais, também terá apresentações musicais ao vivo e praça de alimentação com food trucks.

Já em Pitanga, região Central do Estado, ocorrerá o6º inverno gastronômico, evento criado com o objetivo fomentar a gastronomia rural, utilizando produtos regionais e valorizando a produção local, o saber fazer, a história e a cultura da população paranaense. Participam produtores de 13 municípios do Paraná. Será nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Centro de Eventos do Parque do Lago.

Localizada no Centro-Sul do Paraná, Prudentópolis promove a 11ª edição da Festa Nacional do Feijão Preto (Fenafep), nos dias11, 12 e 13 de agosto, com entrada franca – expectativa é receber mais de 60 mil visitantes. A organização do evento promete servir “a maior feijoada do mundo”: o prato é preparado em uma panela de 12 toneladas, utilizando mais de meia tonelada de feijão, mil litros de água e 800 quilos de ingredientes como lombinho, a costelinha defumada e linguiça.

A particularidade está na movimentação dos ingredientes dentro da panela, que é feita com uma pá adaptada a uma escavadeira hidráulica para dar conta do volume.

Criada em 2010, a Fenafep faz parte das comemorações de aniversário do município – 12 de agosto, e tem como objetivo promover e valorizar a agricultura familiar, a cultura e a gastronomia, e impulsionar o turismo local.