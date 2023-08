Paraná se reúne com grandes operadoras turísticas para ampliar oferta de atrativos

Ampliar a oferta dos destinos paranaenses para turistas de todo o Brasil. Esse foi o objetivo de reuniões realizadas nesta terça-feira (01), em São Paulo, entre o secretário estadual de Turismo, Marcio Nunes, e diretores de duas das principais operadoras do País.

“O trabalho do Governo do Estado, por meio da nossa pasta, passa pela divulgação de nossos atrativos, tanto internamente – mostrar aos paranaenses que há muito a conhecer dentro do próprio Estado – como externamente, para atrair visitantes de outras unidades da Federação e até mesmo do Exterior. Nesse sentido, as operadoras de turismo são fundamentais”, disse Nunes.

Pela manhã, o encontro foi na CVC, maior operadora turística da América Latina, uma empresa em atividade de 1972. Nunes foi recebido pelo vice-presidente Fabio Mader, e pelo diretor de Produtos Terrestres da companhia, Bruno Heleno.

“A parceria já está firmada, agora vamos trabalhar para estruturar e apresentar para o Governo do Paraná esse plano para levar ao estado nossos clientes de todo o Brasil", disse Mader. “Passei minhas férias no Paraná e foi incrível, vamos convidar o Brasil todo para ir e ser recebido tão bem como eu fui”.

Nunes disse que a CVC tem uma trajetória que se confunde com a história do turismo no Brasil nos últimos 50 anos. “Foi a primeira companhia a fretar aviões, a investir na distribuição de produtos turísticos e a oferecer o parcelamento de viagens para caber no bolso do consumidor. Colocar o Paraná na vitrine da CVC dará um importante impulso ao turismo paranaense”, disse.

À tarde, a reunião foi na sede da MSC , terceira maior marca de cruzeiros turísticos do mundo e líder do segmento na Europa, América do Sul, região do Golfo e África Austral. Com sede em Genebra, na Suíça, a empresa é parte do MSC Group, principal conglomerado privado de transporte e logística do mundo, com mais de 300 anos de herança marítima.

De acordo com o secretário, para o Paraná a parceria com a MSC representa um avanço importante na atração de turistas brasileiros e estrangeiros: a partir de dezembro, Paranaguá fará parte da rota de cruzeiros da companhia , e a previsão é que cerca de 2 mil pessoas passem pela região durante cada uma das 15 escalas previstas, injetando mais de R$ 1,5 milhão, por semana, na economia do Litoral do Estado.

As viagens serão feitas entre 1º de dezembro de 2023 e 8 de março de 2024 pelo navio MSC Lirica, que contará com aproximadamente 2,2 mil passageiros em cada rota, dos quais cerca de 1,2 mil turistas nacionais e mil estrangeiros. A maior cidade do Litoral do Paraná será uma de quatro paradas previstas no trajeto de sete dias pela América do Sul, que também inclui visitas às cidades de Itajaí, em Santa Catarina, Punta del Este, no Uruguai, e Buenos Aires, capital argentina.

A parada de navios de cruzeiro em Paranaguá não é novidade, mas esta será a primeira vez em que a cidade também contará com a operação de embarque e desembarque de passageiros. Inicialmente, serão 350 vagas por rota, totalizando 5.250 passageiros que poderão iniciar a viagem em cada um dos 15 cruzeiros a partir do Paraná. “Estamos trabalhando firme para que o Destino Paraná seja um sucesso cada vez maior”, disse Nunes.

“Estamos muito orgulhosos dessa parceria com o Paraná e temos certeza de que será um sucesso”, destacou o diretor de Operações da MSC, Ignácio Palacios Hidalgo.