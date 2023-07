Oito alunos do NRE de Wenceslau Braz irão participar de intercambio

Sete alunos que estudam em instituições do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, foram selecionados para participar do projeto Ganhando o Mundo.

De acordo com as informações divulgadas pelo NRE, irão participar do intercâmbio que acontece no ano que vem a aluna Camila Gimonski, do Colégio Estadual João Paulo II, em Arapoti, o estudante Kelvin Patric de Paula Clemente, do Colégio Estadual Olavo Bilac, de Jaguariaíva, as alunas Maria Clara Alves Bento e Madeleine Emanuele Leal, do Colégio Estadual Antônio Delvino Fragoso, de Salto do Itararé, os alunos Ruan Vitor Santos Patrício e Celso Ouverney Soares, do Colégio Estadual Maria Guimarães, de São José da Boa Vista, e a aluna Larissa de Fátima Cochinski Carvalho, do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná de Wenceslau Braz.

Os alunos convocados no edital do programa irão viajar para os países Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia.