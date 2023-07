Colisão entre Kombi e carreta mata motorista em Arapoti

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã da segunda-feira (31) culminou na morte de um motorista na rodovia PR-239 em Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Arapoti a Ventania e envolveu um utilitário VW/Kombi e uma carreta. A colisão frontal foi tão violenta que parte do caminhão acabou ficando em cima da Kombi.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento a ocorrência, mas devido à gravidade do acidente, o condutor da Kombi morreu no local preso às ferragens.

O local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento da ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.